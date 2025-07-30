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В Госдуме объяснили россиянам, что делать, если вахтер не пускает на закрытый пляж

Депутат Гусев посоветовал россиянам вызывать полицию, если охрана пляжа не пускает к морю
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Julia Shauerman/Shutterstock/FOTODOM

Гостиницы могут арендовать пляжи в Сочи и других курортах для предоставления услуг, но перекрывать выход к морю они не имеют права. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю, депутат от Краснодарского края Дмитрий Гусев. По его словам, в случае, если вахтер не пускает отдыхающих на пляж, нужно снимать видео и вызывать полицию.

«В Сочи море и пляжи — это общее достояние. Согласно статье 6 Водного кодекса РФ каждый имеет право на свободный и бесплатный доступ к береговой полосе. Однако некоторые гостиницы арендуют участки пляжей, платят муниципалитету, ухаживают за территорией, ставят шезлонги и зонтики. Это законно, но только для предоставления услуг, а не для перекрытия прохода к морю. Если вахтер требует деньги за вход или вовсе не пускает, это нарушение. Нужно фиксировать такие случаи: фотографировать, снимать видео, уточнять адрес пляжа и вызывать полицию. Каждый случай требует проверки: законна ли аренда и не превышает ли гостиница свои права? В Сочи многие пляжи арендованы, но даже на таких территориях доступ к морю должен быть свободным. Если вы столкнулись с забором или платой за проход, уточните у администрации основание для ограничений и запрашивайте договор аренды. Давайте следить за такими случаями вместе, будем оперативно обращаться в мэрию Сочи за разъяснениями по конкретным адресам», — сказал он.

28 июля сообщалось, что некоторые арендаторы в Сочи стали требовать 1,5 тыс. рублей за место в тени на пляже, не оборудованное лежаком. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, поскольку пляжи находятся в муниципальной собственности, претензии арендаторов на полосу песка в тени являются нарушением. В этой связи он посоветовал отдыхающим обратиться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию с жалобами.

После этого юрист Алла Георгиева пояснила, что россияне могут бесплатно пользоваться платными пляжами, потому что решение брать деньги за проход к реке или морю является незаконным.

Ранее россияне рассказали, какие вещи чаще всего забывают в отпуске.

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