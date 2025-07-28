Туристам в Сочи стали продавать места в тени

«Российская газета»: в Сочи стали требовать 1500 рублей за место в тени на пляже

Некоторые арендаторы в Сочи стали требовать 1500 рублей за не оборудованное лежаком место в тени на пляже. Об этом пишет «Российская газета».

«Многие туристы не хотят тратиться на лежаки и просто отдыхают под навесом. Предприимчивые арендаторы решили на этом заработать», — прокомментировали эту ситуацию туроператоры.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, поскольку пляжи находятся в муниципальной собственности, претензии арендаторов на полосу песка в тени являются нарушением. В этой связи он посоветовал отдыхающим обратиться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию с жалобами на предприимчивых дельцов.

До этого сообщалось, что москвичам в Сочи отказали в укрытии во время атаки дронов ВСУ. Туристы рассказали, что пытались найти убежище в отеле «Цитрус» в Сириусе с большим подземным паркингом. Однако сотрудники гостиницы отказали москвичам, сославшись на то, что им нельзя пускать посторонних с улицы.

Ранее в Госдуме предупредили Украину о «страшном» возмездии за атаку на Сочи.