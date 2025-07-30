Россиянам объяснили, почему они могут бесплатно пользоваться платными пляжами

Россияне могут бесплатно пользоваться платными пляжами, потому что решение брать деньги за проход к реке или морю является незаконным. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она подчеркнула, что каждый может пройти к водным объектам общего пользования, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, без передачи денежных средств за это.

«Если администрация пляжа будет этому препятствовать, ставить ограждения и требовать плату, ее действия считаются незаконными. Поэтому граждане могут вызвать полицию или написать заявление, чтобы правоохранительные органы провели проверку», — сказала Георгиева.

По ее словам, к заявлению стоит приложить фотографии объявления с надписью о том, что пляж платный. Однако она отметила, что администрация имеет право брать плату за проход на пляжи с частным бассейном или прудом.

28 июля сообщалось, что некоторые арендаторы в Сочи стали требовать 1,5 тыс. рублей за не оборудованное лежаком место в тени на пляже. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, поскольку пляжи находятся в муниципальной собственности, претензии арендаторов на полосу песка в тени являются нарушением. В этой связи он посоветовал отдыхающим обратиться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию с жалобами на предприимчивых дельцов.

Ранее стало известно, что женщина во время прогулки по пляжу нашла зуб доисторического существа.