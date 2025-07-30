СМИ сообщили о взрыве в Сумах

«Общественное. Новости»: в Сумах на Украине произошел взрыв

Взрыв произошел в Сумах на севере Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Подробная информация не приводится.

В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога.

В ночь на 30 июля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе. Он отметил, что Харьков атаковали российские ударные беспилотники.

26 июля стало известно о прогремевшем на фоне воздушной тревоги взрыве в Харькове.

В ночь на 25 июля сообщалось о взрыве в Кременчуге Полтавской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео массированного удара авиационными бомбами по центру Харькова.