В Харькове произошел взрыв

Очередной взрыв произошел в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В городе был слышен взрыв», — написал он.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области воздушная тревога действует с 19:58.

В ночь на 25 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Кременчуге Полтавской области Украины.

До этого вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что в ночь на 24 июля объекты логистической инфраструктуры в Одесской области, включая морские порты, транспортные узлы и железнодорожные составы, подверглись ударам.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео массированного удара авиационными бомбами по центру Харькова.