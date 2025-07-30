В МВД объяснили, почему фейковые новости популярнее правдивых

Фейковые новости в шесть раз быстрее расходятся в сети, чем проверенная информация. Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что причина — не в злых намерениях, а в эмоциональной подаче недостоверной информации. Ложь чаще всего оформляется так, чтобы вызвать удивление и сильную реакцию, что делает ее более «виральной». Кроме того, в МВД напомнили о явлении «информационного пузыря», когда пользователи видят только тот контент, который подтверждает их взгляды, тем самым усиливая веру в мифы и отрываясь от реальности.

По данным управления, соцсети не являются злом сами по себе, но именно они усиливают слабости человека, способствуя распространению дезинформации. Контент в таких платформах распространяется на основе вовлеченности — его отбор обусловлен лайками, репостами и комментариями, а не достоверностью источника.

Член СПЧ, журналист, общественный деятель Александр Малькевич объяснял, что фейки распространяются не хаотично, а по определенным законам информационной среды. Понимая нехитрую «методичку» их создания, становится в разы проще критически оценивать все, что вы видите в интернете.

Ранее россиянам рассказали о мошенничестве от лица фейковых «Госуслуг».