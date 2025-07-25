Принцип фейка: не получилось побороть — очерни

Сколько о фейках ни говори, вопрос фактчекинга все еще остается актуальным не только для пользователей, но и для распространителей информации. Едва ли не еженедельно очередной громкий и резонансный повод спустя нескольких часов после публикации обзаводится припиской «Фейк!». При этом проверка на достоверность вещь довольно простая, главное знать несколько правил, по которым работает дезинформация в сети, заявил член СПЧ, журналист, общественный деятель Александр Малькевич.

Фейки распространяются не хаотично, а по определенным законам информационной среды. Понимая нехитрую «методичку» их создания, становится в разы проще критически оценивать все, что вы видите в интернете.

Как работает фейк

Прежде всего обращаем внимание на источники и формат новости. Сомнительные группы и каналы, посты в личных профилях людей, которые никогда активно не вели соцсети, комментарии ботов — очевидные источники возможной дезинформации. Из неочевидных — заинтересованные лица, которые намеренно запускают фейки в попытке дискредитировать кого-либо. По форматам фейки, как правило, скрываются за поддельными скриншотами, вырванными из контекста цитатами, эмоциональными заголовками с большим количеством восклицательных знаков и заглавных букв, ничем не обоснованными теориями заговора.

После «рождения» фейк начинает неимоверно быстро раскручиваться и распространяться.

Поверх усиливаясь накрутками лайков и репостами ботов, а также масштабируясь в каналах заинтересованных «инфлюенсеров». Эффект усиливается виральностью такого контента. Он давит на определенные эмоции: гнев, страх, возмущение, а также подстраивается под когнитивные искажения — эффект «социального доказательства»: раз все делятся новостью, значит это правда.

Разрастаясь, ложь проникает в блоги, каналы в соцсетях и даже СМИ среднего звена. К сожалению, в стремлении за сенсацией они тоже грешат отсутствием базового фактчекинга. Притом дальнейшие опровержения работают уже не так эффективно и набирают меньше охвата, а пользователи продолжают жить с убеждением, что новость была правдивая.

Ежедневные примеры

Фейками обрастают только самые популярные общественные инфоповоды. Они имеют высокую вовлеченность аудитории и большой вирусный потенциал. Таким образом большое количество фейков и набросов — своеобразный сигнал об успешности. Не можешь побороть — очерни.

Из самых свежих кампаний по дезинформации — информационные вбросы на почве законопроекта о национальном мессенджере и выбора на эту роль цифровой платформы MAX.

Характерно, что самые абсурдные фейки пытаются набросить на очевидные преимущества.

Нацмессенджер — современное и безопасное решение для общения между государственными или коммерческими организациями и пользователями. Он предусматривает добровольную верификацию через Госуслуги в будущем, что должно гарантировать пользователям уверенность в подлинности контактов и обеспечить более удобное и надежное взаимодействие бизнеса с клиентами, государства с пользователями. На этот контекст недоброжелатели попытались набросить до смешного абсурдный фейк о супругах, которые якобы смогут читать переписку друг друга через MAX. Звучит как явный бред, но и тут нашлись те, кто на полном серьезе поверил в такой наброс и стал тиражировать ложь в массы.

Не по душе завистникам пришлись новости о растущей популярности MAX у пользователей. Уже на начало июля в мессенджере было зарегистрировано более двух миллионов человек и пока их количество продолжает увеличиваться, недоброжелатели также активно пытались разогнать историю, что людям якобы платят за регистрацию в MAX.

В ту же копилку абсурдности идет фейк о том, что MAX разработала команда из «двух сотрудников», включая пенсионерку. При этом фейкоделы сознательно опустили тот факт, что разработчиком мессенджера является холдинг VK — крупный игрок российского рынка с тысячами сотрудников, у которого в портфолио создание с нуля таких успешных продуктов как RuStore и VK Видео.

Самая любимая тема набросов — безопасность.

Простые люди зачастую имеют слабое представление о технических особенностях реализации цифровых сервисов и их внутренних настройках, что дает фейкоделам широкое поле для фантазии. Правда все фейки рассыпаются, если попадаются на глаза человеку более менее знающему и разбирающемуся в ИТ. Так попытка обвинить мессенджер MAX в том, что он просит слишком много разрешений, предоставляя доступ ко всем данным «товарищу майору», быстро разбилась о голые факты. Любое подобное приложение с нормальным набором функций запрашивает набор разрешений. Это необходимо, чтобы отправлять фото, звонить друзьям, делиться с ними своей локацией и прочее. Если углубляться в детали, тот же WhatsApp просит 85 разрешений, Telegram — 71, а MAX — 63.

Как не стать жертвой фейка?

Прежде всего обращайтесь к официальным источникам, если в посте пишут про какой-либо государственный орган — посмотрите сайт или официальный канал этого органа в соцсетях, скорее всего там уже появился или вскоре появится комментарий с разъяснением ситуации.

Ищите подтверждение информации в крупных СМИ, перепроверяйте ее в нескольких источниках, концентрируйтесь на сути текста, а не на кликбейтных заголовках.

Обращайте внимание на фото и видео. Изображения можно проверить через поиск по картинкам, чтобы убедиться, что их не вырвали из контекста. Главное, развивайте медиаграмотность — понимание механизмов дезинформации поможет распознавать фейки быстрее.

Автор: член СПЧ, журналист, общественный деятель Александр Малькевич.

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