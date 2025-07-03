Семью из трех россиян по очереди ударило током на пирсе в турецком отеле

Россиянка Виктория Ситникова рассказала «Газете.Ru», что ее дочь ударило током на пирсе в турецком отеле из-за неисправной проводки и мокрого от воды каната. Девочка после удара соскользнула в море, а отец, побежавший ее спасать, также схватился за канат и получил удар током.

«Мы сейчас находимся еще в этом отеле — Турция, Кемер. 29 июня вечером на пирсе, принадлежащем/управляемом отелем Siu Collection моя дочь прикоснулась к веревочному ограждению пирса (канату), который находился под электрическим напряжением. Видимо, из-за неисправной проводки подсветки пирса он намок от воды и напряжение распространилось на все ограждение. Дочка решила для фото придержаться за ограждения — руку свело (напряжение примерно 12 вольт, поэтому от тока не отбрасывает, а наоборот сводит мышцу, не можешь отпустить руку). От боли она упала и соскользнула с пирса. Мы не поняли, что там ток, подумали, что она соскользнула, Муж, пытаясь спасти дочь, схватился за тот же канат и также получил удар током, что привело к временной потере контроля над телом и невозможности немедленно оказать помощь. Он не мог какое-то время помочь дочке», — сказала она.

По словам Виктории, со стороны было непонятно, что канат находится под напряжением, поэтому и она, попытавшись спасти дочь, получила удар током. У ее мужа и дочери диагностировали ушибы, ссадины и порезы, а девочка до сих пор находится в сильнейшем стрессе.

«Я, также со стороны не понимая причин его действий, побежала за дочкой оказать помощь, коснулась этого каната, чтобы пролезть и прыгнуть с пирса, получила сильнейший удар током. Долго не могла отцепить руку от него. Слава богу, муж отцепился и вытащил дочку из моря, в этот момент его штормило и волны были достаточно сильные. После этого нас отвезли в больницу на обследование. Муж и дочка получили ушибы, ссадины, порезы при падении. Все, особенное дочка (9 лет) — сильнейший шок и психологические травмы. И полностью испорченный отдых. Дочка сейчас потеряла аппетит, очень плохо кушает, почти ничего. Боится идти к морю, тем более на пирсы. Постоянно тошноту испытывает. И вообще хочет домой», — рассказала она.

Виктория добавила, что руководство отеля отказывается компенсировать стоимость отдыха и предоставлять записи с камер, поэтому семье пришлось обратиться в полицию.

«Мы разговаривали с гендиректором отеля, написали просьбу о компенсации суммы отдыха и причинения морального/физического вреда, но он отказался принимать претензию. Сказал, что максимум, который он может предложить — бесплатная неделя отдыха осенью. Видеозаписи с камер нам отказались предоставить. Сейчас мы обратились в полицию, написали заявление — надеюсь, органы проведут проверку, чтобы не дай бог не повторилось — в отеле очень много семей с детьми. Также отправляли претензию туроператору, через которого бронировали, но все, что они могут сделать — направить ее отелю и ждать ответа. Звонили в консульство российское — там тоже отправляют к туроператору. Как я понимаю, добиться компенсации будет непросто в чужой стране. Ведем переговоры с адвокатами местными русскоговорящими, кто знает их законы. Мы видели с утра на следующий день, что был огражден пирс какое-то время, после обеда уже все работало. Перед нами не отчитывались. Надеюсь, что починили, но кто знает», — заключила россиянка.

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