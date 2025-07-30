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На Украине стаи саранчи покрыли дороги в Запорожской области

Reuters: нашествие саранчи угрожает сельскому хозяйству на Украине
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Depositphotos

Масштабное нашествие саранчи угрожает подсолнечнику и другим сельскохозяйственным культурам в южных регионах Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на официальных лиц и аграриев сообщает, что военные действия делают невозможным применение традиционных методов борьбы с вредителями. Из-за того, что саранча размножается в местах вдоль рек или на необрабатываемых землях, контролировать ее практически невозможно в регионах, прилегающих к линии фронта.

Помимо этого, ситуацию осложняют погодные условия, невозможность использования авиации для борьбы с насекомым, а также отсутствие птиц, которые избегают зон боевых действий, пишет Reuters.

Агентство также сообщило, что стаи саранчи покрывают дороги, поля и кустарники в Запорожской области. Аграрии напомнили, что Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, отметив, что насекомые уже уничтожили до трети посевов подсолнечника.

25 июля украинское издание «Телеграф» сообщало, что в Киеве началось нашествие саранчи. По данным журналистов, крупные массы насекомых перемещаются из региона в регион, терроризируя Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую области. За день рой пролетает около 20 км.

Ранее на Украине обвинили Россию в нашествии саранчи.

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