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В Киеве началось нашествие саранчи

Телеграф: в Киев прилетел рой саранчи
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Depositphotos

В Киев прилетел рой саранчи. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

По данным журналистов, сейчас крупные массы насекомых перемещаются из региона в регион, терроризируя Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую области. За день рой пролетает около 20 км.

Нашествие саранчи с библейских времен считалось бедствием из-за прожорливости этих насекомых. В считанные минуты они сметали урожай, объедая поля и уничтожая зеленый покров. Также саранча была одной из казней египетских, насланных Иеговой на Египет за отказ освободить евреев из рабства.

Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что прилет саранчи из Египта на Украину может обернуться для Украины продовольственной катастрофой уже этой зимой.

По словам экс-советника, Запорожья и Запорожская область полностью накрыты «роем египетской саранчи». Соскин пояснил, что насекомые прибыли со стороны Каховского моря.

Бывший советник Кучмы сравнил происходящее с библейским сюжетом в Египте и отметил, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за совершенные им во время каденции ошибки.

Ранее ученые выяснили, что личинки саранчи появляются на свет с запасом еды в организме.

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