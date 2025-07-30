На Сахалине оказались затоплены рыборазводные предприятия

Росрыболовство: на Сахалине затоплены несколько рыбных заводов, пострадавших нет

На Сахалине оказались затоплены рыбозавод «Алаид», предприятия «СК БСФ» и «Гранис», а также рыбоводные цеха «Азимут». Об этом сообщается в Telegram-канале Росрыболовства.

В ведомстве уточнили, что все работники были эвакуированы, никто не пострадал.

Утром 30 июля в Тихом океане возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой до 8,7 — оно стало самым сильным с 1952 года. На Камчатке были зафиксированы десятки афтершоков, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада, резко выросло число вызовов скорой помощи.

На Сахалине были подтоплены порт Северо-Курильска и одно из рыбопромышленных предприятий. Цунами высотой до 30 см достигло побережья Японии. В Геофизической службе РАН сообщили, что на Камчатке зарегистрировано более 50 сейсмических событий. Власти России и Японии призвали жителей временно покинуть прибрежные районы.

Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее МАГАТЭ оценило риски для АЭС Японии после землетрясения у Камчатки.