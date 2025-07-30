Жителей Камчатского края предупредили о сильных афтершоках

МЧС: в ближайшее время на Камчатке ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5

В ближайшее время ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5 с интенсивностью в Петропавловск-Камчатском городском округе до шести баллов и вызванные ими опасные цунами на побережье Авачинского залива. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС региона.

«Ученые пришли к выводу, что в ближайшее время ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5», — говорится в публикации.

Усиление сейсмичности в районе Авачинского залива при этом не ожидается.

Спасатели призвали в ближайшее время не посещать территории, которые прилегают к акваториям Авачинского залива и Тихого океана, особенно такие места как Халактырский пляж, озеро Приливное, бухта Англичанка, прибрежная линия склона сопки Никольской.

До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до четырех метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.