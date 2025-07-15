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Люди раскритиковали немецкий зоопарк, в котором усыпили двух львят

BILD: в кельнском зоопарке усыпили двух львят, от которых отказалась львица
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Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

В Кёльнском зоопарке усыпили двух новорожденных львят после того, как мать отказалась за ними ухаживать, пишет BILD.

В середине июля львица Джина родила двоих детёнышей — самку и самца. Однако она уже воспитывала троих полуторагодовалых львят, за которыми продолжала ухаживать, игнорируя новых малышей. Как пояснили в зоопарке, в природе львицы обычно сосредотачиваются на потомстве с наибольшими шансами на выживание. Чтобы стимулировать материнский инстинкт к новому помету, сотрудники зоопарка временно изолировали Джину от старших детёнышей, но план не сработал.

«Джина постоянно стремилась вернуться к старшим львятам. Её поведение было абсолютно рациональным с точки зрения биологии», — заявили зоологи.

Через неделю без материнского молока и заботы оба детёныша оказались слишком ослабленными. Тогда специалисты приняли решение об усыплении. При этом возможность выкармливания львят вручную отвергли, поскольку это могло привести к проблемам их социализации среди сородичей в будущем.

Решение зоопарка вызвало широкий общественный резонанс. В социальных сетях пользователи осудили произошедшее, называя действия сотрудников жестокими. Многие задавались вопросом, почему животному вообще разрешили рожать, если условия для полноценного ухода за потомством были не обеспечены.

Среди критики звучали и призывы пересмотреть практики разведения диких животных в неволе. Организация PETA потребовала прекратить содержание львов в зоопарках, назвав такие случаи не исключением, а частью повседневной реальности. Биолог Ивонна Вюрц отметила изданию BILD, что львов в зоопарках часто разводят «как на конвейере», ради привлечения посетителей.

Ранее в Анталье лев вырвался из клетки и напал на человека.

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