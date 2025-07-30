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На Камчатке на фоне цунами не зафиксировали существенного увеличения уровня воды

МЧС: на Камчатке не зафиксировали существенного подъема уровня воды из-за цунами
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Depositphotos

Существенного увеличения уровня воды в населенных пунктах Камчатки после цунами зафиксировано не было. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, уровень воды поднялся незначительно.

30 июля примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) в Тихом океане возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Его эпицентр находился в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. На этом фоне жителей соответствующих районов РФ и соседней Японии призвали покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

Как рассказал министр здравоохранения Камчатки Олег Мельников, только один человек обратился в больницу за медицинской помощью с травмами, полученными в результате землетрясения. Речь идет о женщине, пострадавшей в местном аэропорту. У нее диагностировали ушибленные раны головы, сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Ранее сейсмолог оценил работу службы предупреждения цунами на Камчатке.

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