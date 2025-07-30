Сейсмолог рассказал о работе службы предупреждения цунами на Камчатке

Служба предупреждения цунами во время сильного землетрясения на Камчатке сработала блестяще. Об этом рассказал директор Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Сергей Тихоцкий в беседе с ТАСС.

«Обратите внимание, как блестящее среагировала служба предупреждения цунами. Людей с пляжей вывезли, палаточный лагерь эвакуировали, просто все сделали, что называется, на ура, я потрясен, как здорово все на месте было организовано», — сказал он.

Тихоцкий предупредил, что после землетрясения ожидаются афтершоки, но не очень сильные. По его словам, отсутствие серьезных последствий говорит о подготовке специалистов и властей.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее сообщалось, что врачей, продолживших операцию при землетрясении, представят к наградам.