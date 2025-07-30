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Сейсмолог рассказал о работе службы предупреждения цунами на Камчатке

Сейсмолог Тихоцкий: служба предупреждения цунами среагировала блестяще
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Александр Кряжев/РИА Новости

Служба предупреждения цунами во время сильного землетрясения на Камчатке сработала блестяще. Об этом рассказал директор Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Сергей Тихоцкий в беседе с ТАСС.

«Обратите внимание, как блестящее среагировала служба предупреждения цунами. Людей с пляжей вывезли, палаточный лагерь эвакуировали, просто все сделали, что называется, на ура, я потрясен, как здорово все на месте было организовано», — сказал он.

Тихоцкий предупредил, что после землетрясения ожидаются афтершоки, но не очень сильные. По его словам, отсутствие серьезных последствий говорит о подготовке специалистов и властей.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее сообщалось, что врачей, продолживших операцию при землетрясении, представят к наградам.

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