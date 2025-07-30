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На пресном Курильском озере произошло цунами

Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере
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На пресном Курильском озере произошло цунами из-за землетрясения на Камчатке. Об этом сообщили в Telegram-канале Кроноцкого заповедника.

«Как бы невероятно это ни звучало, но мощное землетрясение на Камчатке, сила толчков которого сегодня достигала и превышала 7 баллов, спровоцировало это событие на пресном водоеме», — говорится в сообщении.

По данным канала, утро было спокойным. Из-за непогоды туристов не было, а на кордонах находились в основном инспекторы, волонтеры и путешественники, которые пришли на озеро пешком. Около 11:30 ситуация резко изменилась.

Государственный инспектор Кроноцкого заповедника Спас Тарасов рассказал, что находился возле рабочих машин, когда они начали трястись, земля под ногами «начала ходить ходуном», а все здания стали шататься и скрипеть. Он добавил, что потом вода ушла от берега примерно на 5 метров, а понтонный пирс и привязанный катер оказались на дне. После этого вода вернулась большой волной.

Специалисты отметили, что в результате землетрясения никто не пострадал.

До этого более 60 отдыхающих серф-лагеря на Халактырском пляже эвакуировали в связи с угрозой цунами на Камчатке. Люди жили в серф-лагере на берегу Тихого океана.

Ранее ученый усомнился в космических причинах землетрясения на Камчатке.

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