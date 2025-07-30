Ученый усомнился в космических причинах землетрясения на Камчатке

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что землетрясение на Камчатке едва ли вызвано каким-либо из космических факторов.

«Объективных фактов, свидетельствующих об космических причинах сильного землетрясения на Камчатке, нет», — отметил Богачев.

Он пояснил, что сейсмособытие не может быть обусловлено падением метеорита, его был засекли атмосферные детекторы, даже если бы космическое тело упало вдали от суши. Также на Солнце не отмечалось каких-либо значимых событий в последние несколько дней.

До этого издание Metro сообщало, что японская Ванга предсказала землетрясение и цунами в июле 2025 года.

Японка Ре Тацуки записала в своем дневнике 15 снов, приснившихся ей в 1990-х годах, многие из которых сбылись.

В одном из них женщина увидела, как «под морским дном между Японией и Филиппинами открылась трещина, из-за которой на берег обрушились волны в три раза выше, чем от землетрясения в Тохоку». Ее записи были опубликованы в манге 1999 года под названием «Будущее, которое я видел». Издание прославилось своими точными предсказаниями, в том числе о вспышке коронавируса, а также о землетрясении и цунами в марте 2011 года.

Ранее губернатор Сахалинской области сообщил о затухании подземных толчков в регионе.