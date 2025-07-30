Систему здравоохранения Камчатки перевели в усиленный режим работы

Власти Камчатки оценят ущерб от землетрясения в течение недели

Власти Камчатки в течение недели намерены оценить ущерб, нанесенный произошедшим землетрясением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Владимир Солодов.

«До 31 июля будет сформирован перечень объектов для инструментального обследования. Общая оценка материального ущерба будет готова в течение недели», — заявил глава региона.

Он добавил, что в настоящее время система здравоохранения Камчатки работает в усиленном режиме, а специалисты намерены обследовать все здания, которые получили повреждения.

Солодов также поручил подготовить предложения по социальным объектам, чтобы исключить разрушения зданий в будущем.

Мощное землетрясение магнитудой около 8,7 произошло у берегов Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр находился на глубине 32 километра. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее власти Камчатки заявили, что объекты энергетики при землетрясении не пострадали.