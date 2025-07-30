Во Французской Полинезии спрогнозировали цунами

Во Французской Полинезии ожидается цунами с волнами высотой более двух метров

Власти Французской Полинезии выпустили предупреждение о цунами для архипелага Маркизские острова. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что на острова Уа-Хука, Нуку-Хива и Хива-Оа обрушатся волны высотой от 1,10 до 2,20 метра.

Утром 30 июля в Тихом океане возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой до 8,7 — оно стало самым сильным с 1952 года. На Камчатке были зафиксированы десятки афтершоков, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада, резко выросло число вызовов скорой помощи.

На Сахалине были подтоплены порт Северо-Курильска и одно из рыбопромышленных предприятий. Цунами высотой до 30 см достигло побережья Японии. В Геофизической службе РАН сообщили, что на Камчатке зарегистрировано более 50 сейсмических событий. Власти России и Японии призвали жителей временно покинуть прибрежные районы.

Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что волны цунами достигли штата Вашингтон.