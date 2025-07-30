Волны цунами достигли штата Вашингтон

Волны цунами после землетрясения достигли побережья штата Вашингтон, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS) в соцсети X.

«Первые волны цунами достигли Ла-Пуш и [города] Вестпорта ... Держитесь подальше от воды и берега до тех пор, пока местные власти не скажут, что можно вернуться», — говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН сообщали, что высота волн цунами на побережье Камчатки местами могла достигать 10-15 метров.

Руководитель лаборатории цунами Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Игорь Медведев рассказал, что самые большие волны наблюдаются вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах. Со слов очевидцев, в ряде пунктов на Камчатке и вблизи поселка Северо-Курильск высота волн превысила шесть метров.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане недалеко от берегов Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров, которые, по данным МЧС России, частично затопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Ранее появилось видео, как большая волна накрыла авто с людьми и собакой после землетрясения на Камчатке.