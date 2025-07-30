На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали возможное число туристов на Камчатке во время землетрясения

РСТ: на Камчатке могут быть до восьми тысяч туристов из РФ, никто не пострадал
true
true
true
close
ИА «Восток России»

На Камчатке в настоящий момент может находиться от семи до восьми тысяч туристов из РФ, по предварительным данным, после землетрясения никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

«По предварительным данным одного из принимающих туроператоров на Камчатке, жалоб и пострадавших туристов нет», — говорится в сообщении пресс-службы РСТ.

До этого работу образовательных, культурных и спортивных учреждений в Северо-Курильске 31 июля отменили из-за прошедших волн цунами. Отмечалось, что они снова заработают после обследования зданий комиссией по гражданской обороне (ГО) и чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее волны цунами достигли штата Вашингтон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами