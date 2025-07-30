В России назвали возможное число туристов на Камчатке во время землетрясения

РСТ: на Камчатке могут быть до восьми тысяч туристов из РФ, никто не пострадал

На Камчатке в настоящий момент может находиться от семи до восьми тысяч туристов из РФ, по предварительным данным, после землетрясения никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

«По предварительным данным одного из принимающих туроператоров на Камчатке, жалоб и пострадавших туристов нет», — говорится в сообщении пресс-службы РСТ.

До этого работу образовательных, культурных и спортивных учреждений в Северо-Курильске 31 июля отменили из-за прошедших волн цунами. Отмечалось, что они снова заработают после обследования зданий комиссией по гражданской обороне (ГО) и чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее волны цунами достигли штата Вашингтон.