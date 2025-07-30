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Нижегородка ранила ножом партнера за то, что он уделял ей мало внимания

В Нижнем Новгороде женщина из ревности вонзила нож в живот партнеру
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Depositphotos

В Нижнем Новгороде женщина воткнула нож в живот возлюбленному, который проводил с ней мало времени. Об этом сообщает Ni Mash.

Ссора между сожителями произошла в день, когда мужчина вернулся из командировки. Женщина приготовила для него праздничный ужин, но во время застолья решила высказать все, что думает о постоянных отъездах партнера.

Нижегородка была недовольна тем, что ее любимый почти не проводит с ней время. Когда она предположила, что у мужа появилась другая, он встал из-за стола и хотел уйти, но получил удар ножом в живот.

Раненого экстренно госпитализировали. Он потерял два литра крови, но выжил. Его сожительница предстала перед судом и получила три года условно.

До этого в Ростовской области женщина ранила сожителя и заплатила ему за примирение. В день инцидента Наталья вернулась с работы и застала Виталия в подвыпившем состоянии. Мужчина вновь заподозрил ее в измене и начал вести себя агрессивно. Он набросился на Наталью, и та укрылась у соседей, но после ее возвращения сожитель снова применил кулаки. Тогда женщина схватила кухонный нож и ударила его. Несмотря на случившееся, пара помирилась. Для этого Наталье пришлось заплатить Виталию 60 тыс. рублей в качестве компенсации.

Ранее россиянка ударила возлюбленного сковородой по голове, а затем порезала ножом.

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