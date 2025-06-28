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Россиянка ударила возлюбленного сковородой по голове и изрезала ножом во время ссоры

В Кировской области осудили женщину, ударившую возлюбленного сковородой и ножом
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Shutterstock

В Кировской области вынесли приговор 46-летней местной жительнице, которая ударила возлюбленного сковородой по голове, а затем порезала ножом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел вечером 17 августа 2024 года в квартире дома по улице Набережной в поселке Камский. В ходе конфликта после распития спиртного 46-летняя женщина ударила сожителя сковородкой по голове, а затем нанесла ему несколько ножевых ранений в область руки и тела.

Потерпевший получил телесные повреждения. Нападавшая ранее дважды судима за преступления против личности — по статьям 111 и статье 115 УК РФ, и отбывала срок в колонии.

Суд назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ. Апелляция оставила приговор в силе. Женщину взяли под стражу в зале суда, наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее в Кузбассе продавец магазина отлупила мужчину сковородой, которую тот пытался украсть.

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