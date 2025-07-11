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Россиянка заплатила 60 тысяч рублей за примирение после ссоры с мужем

В Ростовской области женщина ранила сожителя и заплатила 60 тысяч за прощение
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Depositphotos

В Ростовской области женщина заплатила гражданскому мужу 60 тыс. рублей за прощение после бытового конфликта. О решении суда по этому делу пишет kp.ru.

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью было возбуждено после ссоры сожителей в Волгодонске. В день инцидента Наталья вернулась с работы и застала Виталия в подвыпившем состоянии. Мужчина вновь заподозрил ее в измене и начал вести себя агрессивно.

Он набросился на Наталью, а та укрылась у соседей, но после ее возвращения сожитель снова применил кулаки. Тогда женщина схватила кухонный нож и ранила его.

Несмотря на случившееся, пара помирилась. Для этого Наталье пришлось заплатить Виталию 60 тыс. рублей в качестве компенсации. В суде мужчина заявил, что претензий к ней не имеет. В итоге ростовчанка, которой грозило до 10 лет колонии, получила два года лишения свободы условно.

Ранее сибирячка, которую сожитель ударил ножницами в живот, занималась самолечением и не выжила.

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