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Девятилетний мальчик потерял почку из-за падения на детской площадке

В Сингапуре девятилетнему ребенку удалили почку после падения с турника
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В Сингапуре врачи удалили почку девятилетнему мальчику, чтобы спасти его жизнь после падения с турника на детской площадке, пишет сингапурская газета Lianhe Zaobao.

Инцидент в пятницу, 20 июня, рядом с домом семьи пострадавшего. Он находился на площадке под присмотром своей матери, но поскользнулся и упал с турника около 1,8 метра в высоту, ударившись животом о пластиковую перегородку. Сначала внешних повреждений не было видно, но дома мальчик начал жаловаться на сильную боль. Когда мать купала сына, она заметила кровь в моче.

Ребенка срочно отвезли в Национальную университетскую больницу, где врачи диагностировали разрыв правой почки и внутреннее кровотечение. Проведенное обследование подтвердило серьезность травмы. Чтобы спасти жизнь мальчика, потребовалась операция, в ходе которой поврежденный орган удалили. Сейчас юный пациент находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее в Ленобласти трехмесячный младенец проломил голову, упав с кровати.

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