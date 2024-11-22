Подавляющее число россиян хотят видеть воркаут-площадки возле дома

Подавляющее большинство опрошенных (76,2%) считают, что воркаут-площадки должны быть во всех жилых комплексах. Они уверены, что это привлечет больше людей в спорт и к здоровому образу жизни. Однако, 5% опрошенных не видят необходимости в наличии зоны со спортивными снарядами рядом с домом.

Это показало исследование ГК «Садовое кольцо», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 37,6% респондентов выбрали бы квартиру в ЖК с воркаут-площадкой, потому что это отличный способ поддерживать себя в хорошей физической форме, 16,8% хотят привить таким образом культуру здорового образа жизни своим детям, а 45,5% считают тренировки на воркаут-площадках отличным вариантом активного отдыха на свежем воздухе.

81,2% респондентов уверены, что воркаут-площадки являются отличной альтернативой компьютерным играм и бесцельному времяпровождению в среде подростков.

Для поддержания спортивной формы 52,5% опрошенных выбирают занятия на открытом воздухе на воркаут-площадках, 35,6% из всех опрошенных — дома на тренажерах, и только 28,7% готовы заниматься платно в тренажерных залах фитнес-центров.

В целом большинство опрошенных (80,2%) предпочитают тренироваться на открытом воздухе, особенно в теплое время года, и только 19,8% выбирают закрытые помещения.

Что касается частоты занятий на воркаут-площадках, 45,5% респондентов готовы тренироваться 2-3 раза в неделю, 10,9% — каждый день, 20,8% — только по выходным.

Среди любимых снарядов на воркаут-площадках лидируют турники (46,5%), скамьи для пресса (44,6%) и шведская стенка (22,8%).

Ранее выяснилось, что на слабостях россиян фитнес-тренеры и нутрициологи зарабатывают 140 тысяч рублей в месяц.