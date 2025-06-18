Глава «КамАЗа» опубликовал видео из кабины беспилотного грузовика

Директор КамАЗа Когогин снял видео, как он едет на беспилотном грузовике на ПМЭФ

Пресс-служба российского производителя грузовиков ПАО «КАМАЗ» опубликовала видео из кабины беспилотного грузовика, который везет на ПМЭФ-2025 генерального директора предприятия Сергея Когогина.

О том, что Когогин собирается поехать на ПМЭФ-2025 по трассе М11 на новом поколении беспилотного грузовика, стало известно 17 июня.

В пресс-службе отмечали, что беспилотный грузовик Маяк-2 является модернизированной версией автомобиля Маяк-1. Он создан на базе санкционно устойчивой версии КАМАЗ-54901. При этом вся компонентная база, которая отвечает за обеспечение автономного движения, в автомобиле Маяк-2 тоже санкционно устойчивая. Машина доработана с учетом эксплуатации Маяк-1 в реальных условиях.

В автомобиле были улучшены технические характеристики автопилота: были пересмотрены места установки сенсоров, использованы более производительные решения в области навигации, более дальнобойные лидары и радары, более устойчивая связь.

Ранее сообщалось, что в России через два года выпустят беспилотники на дороги.