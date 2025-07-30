У Курильских островов зафиксировали еще два землетрясения

Сейсмологи РАН сообщили о двух землетрясениях магнитудой 5,1 и 5,0 возле Курил

Два новых подземных толчка магнитудой 5,1 и 5,0 произошли у побережья Курильских островов вечером 30 июля. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, первый толчок был зафиксирован в 18:23 по местному времени (10:23 мск) в Тихом океане, в 131 км юго-восточнее острова Итуруп. Эпицентр залегал на глубине 61 км. Подземные колебания силой до трех баллов ощущались в селе Малокурильское на острове Шикотан.

Спустя 20 минут специалисты зафиксировали второе землетрясение — в 79 км юго-восточнее Северо-Курильска, на глубине 47 км. Это сейсмособытие также ощущалось на острове Парамушир, где толчки достигали силы до трех баллов.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее сообщалось, что врачей, продолживших операцию при землетрясении, представят к наградам.