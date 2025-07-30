На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о сильной жаре

МЧС Москвы: в столице прогнозируют жаркую погоду с температурой до +31°C
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москвичей и гостей столицы предупредили о жаркой погоде с температурой +30... +31°C. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Москвы.

По информации ведомства, жаркая погода ожидается в Москве 31 июля и 1 августа.

«В дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30...31°C», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицу рекомендовали пить больше воды, проводить время в тени, под навесами или деревьями, использовать одежду светлых тонов и носить головные уборы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Повышенные температурные значения также ожидаются в Центральном федеральном округе, где воздух прогреется до +31°C.

В Крыму и Адыгее воздух может прогреться до +40°C, в Калмыкии — до +42°C.

Ранее россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами