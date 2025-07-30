В Госдуме призвали повысить штрафы за подделку молочки в 10 раз

В России необходимо ужесточить наказание за фальсификацию молочной продукции – штрафы за это нарушение следует повысить в десять раз, считает зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. За повторное нарушение необходимо предусмотреть уголовное наказание, подчеркнула она в беседе с Думой ТВ.

Сегодня максимальный штраф за подделку молочки не превышает 300 тыс. рублей – нарушителей это наказание не останавливает, отметила депутат. По ее словам, вероятное повышение санкций уже обсуждается.

«Я считаю, что штрафы нужно увеличить в десять раз. А за повторные нарушения, на мой взгляд, следует вводить уголовную ответственность по аналогии с тем, как это сделано в фармацевтической отрасли», — подчеркнула парламентарий.

Она напомнила, что за фальсификат фармацевтических товаров сегодня сначала выносится предупреждение, затем штраф. Причем если его сумма выше 100 тыс. рублей, то это уже уголовное дело. Аналогичные меры в сфере реализации молочки необходимы, так как по результатам мониторинга на предмет выявления продуктов с пальмовым маслом и растительными жирами натуральные продукты предлагают лишь 60% магазинов, пояснила Оглоблина.

«В 18 % случаев информация о натуральности указана четко и понятно, а заменители молочных жиров представлены редко: менее чем в 10 % магазинов», — заключила депутат.

Напомним, в феврале Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) сообщил, что доля подделок на рынке молочной продукции начала расти, особенно в сегменте сыров и сливочного масла. После этого Роспотребнадзор выяснил, что 14 российских производителей молочной продукции выдавали за натуральное масло и творог фальсификат с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в продуктах быть не должно. В том числе это компании АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром». Минпромторг попросил изъять товар из оборота.

Ранее Роспотребнадзор нашёл в Подмосковье поддельную молочку несуществующей компании.