В популярных магазинах нашли фальсификат молочной продукции

14 российских производителей молочной продукции выдавали за натуральное масло и творог фальсификат с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в продуктах быть не должно, пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение Общественного совета при Роспотребнадзоре.

Уточняется, что речь идет о таких компаниях, как АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром». Некачественная продукция продавалась в популярных торговых сетях, в частности, в магазинах «Дикси», «Магнит» и «Светофор».

К настоящему времени Генпрокуратура поручила проверить продукцию всех 14 российских производителей. В Общественном совете при Роспотребнадзоре попросили Минпромторг изъять товар из оборота.

На прошлой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального союза производителей молока (Союзмолоко) написала, что доля подделок на рынке молочной продукции начала расти после нахождения на минимуме в последние 10 лет. Уточнялось, что увеличение доли фальсификата наблюдается в сегменте сыров и сливочного масла. В последние 10 лет, отметили в союзе, на минимуме доля подделок доходила до 1,5%.

Ранее в России обнаружили, что популярные анализаторы молока не выявляют опасные добавки.