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В России вырос объем подделок одного вида продукции

Союзмолоко: в России выросла доля фальсифицированных сыров и сливочного масла
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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Доля подделок на рынке молочной продукции начала расти после нахождения на минимуме в последние 10 лет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Уточняется, что увеличение доли фальсификата наблюдается в сегменте сыров и сливочного масла. В последние 10 лет, отметили в союзе, на минимуме доля подделок доходила до 1,5%.

Как отметили в пресс-службе союза, все больше нарушений становится во всех сегментах торговли, но самые серьезные риски возникли в сегменте госзакупок, где цена является ключевым фактором при выборе поставщика.

На прошлой неделе доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов сообщил, что настоящая парфюмерия проходит строгие тесты на безопасность и стабильность, чего нельзя сказать о подделках. Из-за отсутствия контроля над процессом производства поддельные духи могут быть непредсказуемыми в использовании и представлять серьезную опасность для здоровья человека.

Ранее стало известно, как отличить настоящее оливковое масло от подделки.

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