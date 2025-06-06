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В магазинах Подмосковья торговали продуктами несуществующей компании

Роспотребнадзор нашел в Подмосковье поддельную молочку несуществующей компании
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Depositphotos

В Московской области специалисты Роспотребнадзора выявили фальсификат – молочную продукцию, производителем которой числится несуществующая компания «Приоритет». Изготавливали товары неустановленные лица в непонятных условиях, что грозило покупателям отравлением. В сложившейся ситуации виноваты и сами магазины, которые не проверили безопасность товаров, объяснил «360» старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.

«Вина торговой сети в недостаточной осмотрительности, недостаточной проверке. Она взяла на себя риск. Однако продавец нарушил законодательство», — отметил эксперт.

Случаи, когда производители указывают несуществующие адреса, нередки, причем всегда речь идет о попытке подделать товары, отметил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Кроме фальсификаторов производство никто не скрывает, подчеркнул он. Такие продукты опасны для потребителей, так как могут содержать запрещенные компоненты, консерванты, антибиотики.

В России активно борются с фальсификатом – в том числе на это направлено введение маркировки, включение молочки в систему «Честный знак».

«После того как маркировка была введена, процент фальсификата в рознице сократился в десятки раз и сейчас не превышает 1%. Для потребителя главный критерий — наличие маркировки», — подчеркнул Павлов, добавив, что для повышения эффективности этой работы все участники рынка должны усилить контроль за контрафактом.

До этого Россельхознадзор сообщил, что магазины сети «Светофор» используются в России как площадка для продажи поддельной продукции. Подчеркивается, что в магазинах сети в нескольких регионах России неоднократно выявлялся оборот поддельных продуктов, а также серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости.

Ранее в магазинах Петербурга нашли около 400 кг фальсификата.

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