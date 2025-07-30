Аэрофлот стабилизировал расписание полетов после хакерской атаки

Аэрофлот: 29 июля выполнено 100% из намеченных 216 рейсов после кибератаки

Аэрофлот полностью стабилизировал расписание полетов. Об этом сообщили в Telegram-канале авиакомпании.

«За 29 июля авиакомпания выполнила 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, а также все 73 рейса региональной программы, выполняемой минуя Москву», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на момент 30 июля в расписании зафиксирован 241 парный рейс к выполнению из столицы и обратно, а также 73 рейса в российских регионах.

Специалисты отметили, что информацию об актуальном расписании пассажиры могут получить на онлайн-табло авиакомпании или аэропорта вылета.

28 июля в информационных системах «Аэрофлота» произошел сбой. В связи с этим пресс-служба компании предупредила пассажиров о внесении изменений в расписание полетов, в том числе переносе и отмене рейсов.

Ответственность за масштабный сбой в IT-системах авиакомпании взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

Ранее в Кремле прокомментировали хакерскую атаку на «Аэрофлот».