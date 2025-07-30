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Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой школьных товаров

Глава «ЦифроТоргГлобал» Кременсков: в августе товары к школе подорожают на 10%
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Alena Ivochkina/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам лучше поспешить с подготовкой детей к новому учебному году, так как с приближением сентября цены будут расти. Уже в августе прогнозируется повышение стоимости на школьные товары на маркетплейсах на 10%, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

По словам специалиста, в июле уже стало заметно, что россияне начали активно закупаться к школе – этот месяц считается началом подготовки детей к школе. В онлайн-магазинах ближе к 1 сентября ожидается подорожание на товары, необходимые для сбора школьников, так как продавцы традиционно пользуются высоким спросом, отметил Кременсков.

«Чем выше спрос, тем выше цены. Уже к августу цена может вырасти до 10%. Если будут более серьёзные повышения, регулятор может вмешаться. Поэтому советую, что называется, готовить сани летом», — заключил эксперт.

В этом году на подготовку детей к школе россиянам в среднем придётся потратить 15-20 тыс. рублей, сообщил гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. По его словам, в сравнении с прошлым годом цены на базовый набор школьника не сильно изменились, хотя некоторые позиции немного подорожали, особенно если речь идёт о товарах из европейских стран. Чтобы сэкономить, эксперт посоветовал покупать всё необходимое заранее.

Ранее в России предложили раздавать учащимся «школьные коробки».

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