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Россиянам рассказали, сколько придется потратить на сборы ребенка в школу

Маркетолог Чумаков: 15-20 тыс. рублей придется потратить на сборы школьника
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На подготовку детей к школе россиянам в 2025 году в среднем придется потратить 15-20 тыс. рублей, в сравнении с прошлым годом цены на базовый набор школьника не сильно изменились. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

По его словам, на эти деньги можно купить школьную форму и обувь, спортивную одежду, ранец или рюкзак, набор канцелярских принадлежностей. Он отметил, что некоторые позиции немного подорожали, если товары поступают из европейских стран. В целом эксперт посоветовал покупать необходимое заранее, чтобы сэкономить деньги.

«Сейчас у многих брендов идут различные распродажи. И это самое хорошее время для того, чтобы купить удобную одежду, обувь и качественные канцелярские принадлежности. Ну а для того, чтобы бюджет был оптимальным, то лучше не откладывать на последний момент», — объяснил Чумаков.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая до этого заявила, что утвержденный ГОСТ на одежду для школьников не предусматривает введение единой формы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе школьников принуждают покупать форму в конкретном магазине.

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