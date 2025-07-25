В Удмуртии 19-летняя девушка получила срок по статье о госизмене

В столице Республики Удмуртия Ижевске 19-летняя девушка получила шесть с половиной лет колонии по статье о госизмене. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Суд установил, что после начала спецоперации местная жительница начала интересоваться украинскими информационными ресурсами, позже у нее, как утверждается, возникло негативное отношение к СВО. В 2023 году, когда фигурантке было 17 лет, она начала сотрудничать с украинской стороной, следует из сообщения.

«‎Используя свой аккаунт в мессенджере «Телеграм», установила в чат-боте контакт с неустановленным представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которому предложила свою помощь в собирании на территории Российской Федерации интересующих их сведений, на что получила от указанного лица задание по сбору и последующей передаче ему координат, фотографий и информации об одном из местных промышленных предприятий», — сказано в сообщении.

Таким образом, жительница Ижевска передавала украинской стороне сведения о заводе и его руководстве, отметили в пресс-службе. Вину девушка признала и раскаялась.

Уточняется, что срок девушка будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта.