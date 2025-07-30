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Психолог рассказал, в чем причина конфликтов на дорогах

Психолог Ланг: сравнение с другими водителями приводит к конфликту на дорогах
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n_defender/Shutterstock/FOTODOM

Сравнение себя с другими водителями является основной причиной конфликтов на дорогах. Об этом «Радио 1» рассказал психолог Сергей Ланг.

По его словам, многие из них начинают «мериться статусом». Психолог отметил, что люди, настроенные на негатив, будут видеть проблему во всем окружении и винить его, потому что так работает защитная реакция психики.

«Если человек чувствует в себе такой отклик, то ему будет казаться, что все вокруг нервные, напряженные, ужасно себя ведут. Но на самом деле это его накопленные, подавленные эмоции. Сев за руль, человек фокусирует внимание именно на тех моментах, которые могут его раздражать: кто-то не пропустил, кто-то не так среагировал», — сказал Ланг.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что внутренний конфликт в женщинах может влиять на появление недопонимания между ними и мужчинами. Она напомнила, что современные женщины хотят не только строить семью, но и развивать свою карьеру и увлечения. Чтобы избежать недопонимания с мужчиной, она порекомендовала женщине самой разобраться в понятии счастья и постараться донести свои мысли до партнера.

Ранее россиянин распылил перцовый баллончик в машину с младенцем после конфликта.

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