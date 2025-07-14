Россиянин распылил перцовый баллончик в машину с младенцем после конфликта

В Омске младенец попал в больницу после конфликта на дороге

В Омске 50-летнего местного жителя обвинили в распылении перцового баллончика в машину с младенцем после конфликта на дороге. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Лермонтова — 26-летний водитель сделал замечание другому автомобилисту, перегородившему проезд. В ответ последний ударил молодого человека и, по словам потерпевшего, распылил перцовый баллончик в машину, где находился его пятимесячный ребенок.

Молодой отец применил ответные меры — использовал против агрессора газовый баллончик и резиновую дубинку уже вне машины. После инцидента ребенок с матерью были доставлены скорой помощью в больницу для осмотра, а мужчина обратился в полицию.

Стражи порядка установили личность второго участника конфликта. Мужчина отрицает факт применения перцового баллончика. По результатам судебно-медицинских экспертиз будет принято решение о мере ответственности каждого из водителей.

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