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Психолог рассказала, почему мужчины и женщины не понимают друг друга

Психолог Сальникова: конфликт в женщинах вызывает недопонимание с мужчинами
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Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Внутренний конфликт в женщинах может влиять на появление недопонимания между ними и мужчинами. Об этом «Радио 1» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.

Она напомнила, что современные женщины хотят не только строить семью, но и развивать свою карьеру и увлечения.

«Если посмотреть на нашу историю 20 лет назад, то женщина в большинстве своем занимается домом и детьми, это ее основная задача и функция перед обществом. Сейчас понятия меняются, и у многих женщин наблюдается внутренний конфликт: она хочет развиваться, но есть это «надо и не надо», — пояснила психолог.

Чтобы избежать недопонимания с мужчиной, она порекомендовала женщине самой разобраться в понятии счастья и постараться донести свои мысли до партнера. При этом Сальникова посоветовала учесть то, что мужчины и женщины по-разному думают и функционируют.

Психолог Мария Медведева до этого говорила, что мужчины признаются в любви быстрее, чем женщины, из-за высокого уровня дофамина. По ее словам, мужчина также традиционно берет на себя инициативу — это такая мужественная позиция.

Ранее сообщалось, что женщины чаще мужчин скрывают свои накопления от семьи.

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