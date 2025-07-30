Глава азербайджанской диаспоры на Урале объявлен в розыск

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински объявлен в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно официальной базе МВД, мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, говорится в сообщении.

Информация о возможном розыске Шыхлински появилась после того, как его сын был помещен в СИЗО по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

16 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сына главы местной азербайджанской диаспоры Мутвалу по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

1 июля сообщалось, что сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника, пытаясь скрыться от погони. Он вез своего отца возле «Баку Плаза», когда их задержали правоохранители. Шыхлински-младший пытался уехать от сотрудников ФСБ. Сдавая назад, он сбил открытой дверью одного из них и повредил чужую машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России.