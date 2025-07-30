Психолог назвала «красные» флаги мужчин при знакомстве в дейтинг-приложении

Болезненные рассказы о прошлых отношениях можно отнести к «красному флагу» мужчины при знакомстве в дейтинг-приложении. Об этом «Пятому каналу» рассказала психолог Анастасия Сидорова.

По ее словам, это может указывать на то, что он не прожил свое расставание и психологически все еще находится в тех отношениях. Кроме того, насторожить должны агрессия при высказывании своего мнения, а также просьбы сообщить то, что уже указано в анкете, добавила эксперт. Она уточнила, что последнее указывает на незаинтересованность мужчины в собеседнике.

Сидорова также призвала обращать внимание на наличие шантажа в общении, а также просьбы прислать фото интимного характера.

Директор по коммуникациям сервиса Teamo Алена Винокурова до этого рассказала «Газете.Ru», что когда новый знакомый в дейтинг-приложении предлагает продолжить общение в другом мессенджере — например, в WhatsApp или Telegram, — это может показаться невинной просьбой. Ведь некоторые приложения для знакомств ограничены в функциях: нельзя отправить голосовое сообщение, видео или ссылку. Однако за таким предложением иногда скрываются риски.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин заводит новые знакомства в отпуске через дейтинг-сервисы.