Каждый пятый россиянин заводит новые знакомства в отпуске через дейтинг-сервисы

Сервис ОК Знакомства провел опрос и выяснил, как россияне заводят новые знакомства в путешествиях и сколько на это тратят. Результаты опроса есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Более половины любителей отдыха (56%) во время отпуска знакомятся с новыми людьми. Большинство россиян (38%) чаще заводят новые знакомства на море. А треть респондентов (30%) знакомятся в онлайне. Из них 52% делают это в соцсетях, 25% — на сайтах знакомств, остальные 23% используют дейтинг-сервисы. По данным дейтинг-сервиса ОК Знакомства, количество регистраций пользователей в приложении суммарно за март и апрель 2025 года выросло на 3% по сравнению с двумя предыдущими месяцами.

Самые полезные функции дейтинг-сервисов, по мнению отдыхающих, — это фильтры геолокации (35%), чаты (31%) и возможность видеть общие интересы и хобби (25%).

Отвечая на вопрос о том, приводят ли знакомства в отпуске к дополнительным тратам, 33% опрошенных сказали, что это зависит от ситуации. 21% респондентов ответили, что тратят больше, так как платят за двоих. Без лишних трат обходятся 10% опрошенных, еще по 18% делят расходы пополам или полностью полагаются на нового партнера.

42% отмечают, что основные статьи расходов — это совместные развлечения. Еще 35% тратят на кафе и рестораны, 25% — на транспорт, 20% — на подарки и сувениры, 18% — на экскурсии.

По словам 35% респондентов, новые знакомства на отдыхе обходятся им более чем в 50 тыс. рублей. По 20% тратят от 15 до 30 тыс. рублей и до 5 тыс. рублей. Еще 15% назвали суммы от 5 до 15 тыс. рублей, 10% — от 30 до 50 тыс. рублей.

Опрос был проведен финтех-компанией ЮMoney и сервисом ОК Знакомства среди 2000 пользователей в возрасте от 18 лет.