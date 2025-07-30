После землетрясения в Северо-Курильском районе прошло четыре цунами

Мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников рассказал в своем Telegram-канале, что после землетрясения в Северо-Курильском районе прошли четыре волны цунами.

«Прошло четыре волны цунами с заплеском порядка до 200 м. <...> Город [Северо-Курильск] находится в цунамибезопасной зоне. По городу тревога цунами не объявлялась», — поделился Овсянников.

Утром 30 июля в регионе произошло землетрясение магнитудой до 8,7 — оно стало самым сильным с 1952 года. На Камчатке были зафиксированы десятки афтершоков, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада, резко выросло число вызовов скорой помощи.

На Сахалине были подтоплены порт Северо-Курильска и одно из рыбопромышленных предприятий. Цунами высотой до 30 см достигло побережья Японии. В Геофизической службе РАН сообщили, что на Камчатке зарегистрировано более 50 сейсмических событий. Власти России и Японии призвали жителей временно покинуть прибрежные районы.

Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее губернатор Сахалинской области сообщил о затухании подземных толчков в регионе.