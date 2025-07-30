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В Бурятии у ребенка появился черный налет вокруг рта из-за игрушки из стеклянной пыли

SHOT: в Бурятии ребенок погрыз новую игрушку и наелся стеклянной пыли
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Shutterstock

У полуторагодовалого ребенка из Бурятии рот покрылся черным налетом после контакта с игрушкой из магазина низких цен. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. Женщина купила сыну вертушку, которая, как ей показалось, была пластмассовой. Когда мальчик стал ее грызть, около рта появилась чернота.

Убирая налет, родительница заметила, что в кожу ее ладоней стали впиваться стеклянные «занозы», которые позже она извлекла с помощью пинцета. В результате ребенок не пострадал.

«По словам пострадавшей, уже позже на сайте магазина она увидела, что эта вертушка — садовая декорация, однако взяла она ее именно в отделе детских игрушек», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге ребенок отравился наркотиками на детской площадке. По словам матери, он нашел бутылку с неизвестным содержимым и выпил ее. Мальчика доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, врачи оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее в Ленобласти врачи не спасли двухлетнего ребенка, отравившегося таблетками.

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