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В Ленобласти врачи не спасли двухлетнего ребенка, отравившегося таблетками

РЕН ТВ: в Ленобласти не спасли двухлетнего ребенка, отравившегося таблетками
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В Ленинградской области врачам не удалось спасти мальчика, который отравился таблетками у себя дома и впал в кому. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Двухлетний ребенок поступил в медицинское учреждение в состоянии комы и находился в реанимации несколько дней. Несмотря на усилия врачей, спасти малолетнего не удалось.

Инцидент произошел 13 июля в городе Тосно на Московском шоссе. Предварительно, мальчик принял таблетки от нервных и тревожных расстройств, оставленные на кухне.

Мать ребенка неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Семья, где воспитывался мальчик, неполная и состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.

Ранее в Подмосковье ребенок впал в кому, попробовав плов.

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