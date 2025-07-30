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Юрист оценил шансы Блиновской на досрочное освобождение

Юрист Краснов: блогер Блиновская сможет сократить срок нахождения в неволе
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Блогер Елена Блиновская, осужденная на пять лет колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей, имеет шанс подать на апелляцию или сократить срок. Об этом Общественной Службе Новостей заявил звездный юрист Дмитрий Краснов.

Адвокат Блиновской уже пожаловался на обвинительный приговор, рассмотрит обращение Мосгорсуд, напомнил юрист. По его словам, основанием для обжалования приговора могут выступить сразу несколько факторов, включая отсутствие у Блиновской судимостей. Наличие несовершеннолетних детей и сотрудничество со следствием.

«Кроме того, есть основания полагать, что защита обнаружила некоторые неточности или некорректное формулирование сведений о деятельности блогера», — отметил Краснов.

Пори этом он счел нулевыми шансы блогера добиться полной отмены приговора – по его мнению, максимум возможно смягчение наказания.

Напомним, 14 июля Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Сбербанка к Блиновской в размере около 13 миллионов рублей. Представитель Сбербанка пояснил, что требования связаны с неуплатой кредитов, оформленных сестрой мужа Елены — Натальей Блиновской, в прошлом владевшей рестораном фастфуда, но позже признанной банкротом. Наталья была поручителем по кредиту, а Елену Сбербанк считает выгодоприобретателем по сделкам. Суд также привлек к делу Наталью Блиновскую, а также ее финансового управляющего к делу в статусе третьих лиц.

Ранее у матери и брата Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах.

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