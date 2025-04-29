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У матери и брата Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах

Mash: у брата Блиновской нашли больше 9 помещений в Москве и миллионы на счетах
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Кирилл Зыков/РИА Новости

У матери и брата блогерши Елены Блиновской обнаружили дорогую недвижимость и многомиллионные суммы на счетах, которые не сопоставимы с доходами родственников. Об этом сообщает Mash.

Брат Блиновской Александр Останин, как утверждает Telegram-канал, владеет девятью помещениями в Москве, из которых два принадлежат ему наполовину. У мужчины также есть три парковочных места, одно — в доле. Мать Блиновской Нина Останина является в свою очередь собственницей трех помещений в Москве и одного — в Ярославле.

Mash также утверждает, что на банковских счетах Останиных хранятся $20 тыс. и 3 млн рублей.

Суд требует вернуть средства родственников Блиновской на счета блогерши, признав ее законной владелицей имущества семьи. В процессе в качестве третьих лиц, отмечает Telegram-канал, участвуют ООО Блиновской («Оливия Групп», «Рыбная история», «Дог Осьминог» и другие), которые «юридически вправе погасить долги блогерши».

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Ранее сообщалось, что коуч Киркорова задолжала ФНС полмиллиарда рублей.

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