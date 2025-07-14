Суд признал долг «королевы марафонов» Блиновской перед Сбербанком в почти 13 млн руб

Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком на сумму почти 13 млн руб

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к Елене Блиновской. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Сбербанка пояснил, что требования связаны с неуплатой кредитов, оформленных сестрой мужа Елены — Натальей Блиновской. Она владела рестораном фастфуда, но позже была признана банкротом. Наталья была поручителем по кредиту, а Елену Сбербанк считает выгодоприобретателем по сделкам

Суд также привлек к делу Наталью Блиновскую, а также ее финансового управляющего к делу в статусе третьих лиц.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Ранее у матери и брата Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах.