В Елизово на Камчатке у воспитанников детсадов выявили признаки кишечного отравления

На Камчатке у восьми воспитанников детсадов обнаружили признаки отравления

В городе Елизово на Камчатке у восьми воспитанников детских садов выявили признаки кишечного отравления. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По имеющейся предварительной информации, несколько дошкольников, посещавших городские детские сады №1 и №9, почувствовали недомогание. Родители пятерых детей обратились на прием к врачу самостоятельно, еще троим малышам вызывали скорую помощь. Никому из них не понадобилась госпитализация.

В настоящее время прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет оценено соблюдение в детских садах санитарно-эпидемиологического законодательства.

22 июля сообщалось, что в Челябинской области за помощью к врачам обратились 28 детей в лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик.

20 июля следователи возбудили уголовное дело об отравлении школьников и сотрудников детского лагеря «Орленок» в Саратовской области после вспышки острой кишечной инфекции.

Ранее в Ленинградской области лагерь закрыли из-за вспышки инфекционного заболевания у сотрудников.